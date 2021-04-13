Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Mustafa Cengiz kararını verdi! Aday olacak mı?

Galatasaray, Süper Lig'de çıktığı son 6 maçta sadece 1 galibiyet alabildi ve liderlik koltuğundan 3.'lüğe kadar geriledi. Sarı-kırmızılılardaki bu düşüşü, A Spor yorumcusu Serhan Türk değerlendirdi. Türk, "Galatasaray çok büyük sıkıntı yaşıyor, futbolcular da bu durumdan dolayı reaksiyon gösteremiyor. Galatasaray'da şu an bir bütünleşme ve birlik beraberlik yok" ifadelerini kullandı. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)