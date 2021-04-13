13 Nisan 2021, Salı

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Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Mustafa Cengiz kararını verdi! Aday olacak mı?

G.Saray'da Mustafa Cengiz kararını verdi! Aday olacak mı?
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 13.04.2021 Giriş Tarihi: 13.04.2021

’da mayıs ayındaki seçim öncesi sıcak saatler yaşanıyor. Sarı kırmızılı camiada , Tuncer Hunca, ve adaylıklarını açıklamıştı. 4 ismin adaylıkları sonrası gözler 'e çevrildi. Cengiz'in sağlık durumuyla alakalı doktorlar ve ailesiyle yaptığı istişare sonucunda, seçime girmeyeceği öğrenildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri ()

'da mayıs ayındaki seçim öncesi kritik gelişmeler yaşanıyor. Başkan 'in yapılacak yönetim kurulu toplantısında aday olmayacağını açıklayacağı öğrenildi.

'nin haberine göre, Cengiz'in sağlık durumuyla alakalı doktorlar ve ailesiyle yaptığı istişare sonucunda seçime girmeme kararı aldığı kaydedildi.

ABDURRAHİM ALBAYRAK'TAN SEÇİM HAMLESİ

Sarı kırmızılılarda, başkanlık koltuğu için , Tuncer Hunca, ve adaylıklarını açıklamıştı. Bu gelişmeyle, Galatasaray'da ikinci başkanlık görevini yürüten Abdurrahim Albayrak'ın başkanlığa adaylığını koyması bekleniyor.

G.Saray'daki düşüşün sebebini böyle açıkladı! haberin devamı

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