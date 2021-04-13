Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Mustafa Cengiz kararını verdi! Aday olacak mı?
Galatasaray’da mayıs ayındaki seçim öncesi sıcak saatler yaşanıyor. Sarı kırmızılı camiada Eşref Hamamcıoğlu, Tuncer Hunca, Metin Öztürk ve Burak Elmas adaylıklarını açıklamıştı. 4 ismin adaylıkları sonrası gözler Mustafa Cengiz'e çevrildi. Cengiz'in sağlık durumuyla alakalı doktorlar ve ailesiyle yaptığı istişare sonucunda, seçime girmeyeceği öğrenildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Galatasaray'da mayıs ayındaki seçim öncesi kritik gelişmeler yaşanıyor. Başkan Mustafa Cengiz'in yapılacak yönetim kurulu toplantısında aday olmayacağını açıklayacağı öğrenildi.
Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, Cengiz'in sağlık durumuyla alakalı doktorlar ve ailesiyle yaptığı istişare sonucunda seçime girmeme kararı aldığı kaydedildi.
ABDURRAHİM ALBAYRAK'TAN SEÇİM HAMLESİ
Sarı kırmızılılarda, başkanlık koltuğu için Eşref Hamamcıoğlu, Tuncer Hunca, Metin Öztürk ve Burak Elmas adaylıklarını açıklamıştı. Bu gelişmeyle, Galatasaray'da ikinci başkanlık görevini yürüten Abdurrahim Albayrak'ın başkanlığa adaylığını koyması bekleniyor.
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