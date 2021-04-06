06 Nisan 2021, Salı

GÖZTEPE A.Ş.

Göztepe'den Majid Hosseini'ye kanca!

Süper Lig ekibinden Hosseini'ye kanca!
GÖZTEPE A.Ş.
ABONE OL
Giriş Tarihi: 06.04.2021

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Alpaslan Öztürk'ün ayrılması halinde 'dan Majid Hosseini'yi transfer etmek istediği ifade edildi. | Son dakika transfer haberleri

Spor Toto Süper Lig ekibi Göztepe'de yönetim, gelecek sezon için transfer çalışmalarına hız verdi. Sarı-kırmızılı ekipte vitrine çıkarak, 'a kadar yükselen Alpaslan Öztürk'ün gelen teklifler sonrası takımdan ayrılma ihtimaline karşılık yönetim savunmada alternatif ismi belirledi.

Sarı-kırmızılı yönetimin, sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan futbolcunun alternatifi olarak 'dan başarılı savunma oyuncusu Majid Hosseini ile ilgilendiği iddia edildi.

'ın haberine göre; Göztepe Teknik Direktörü Ünal Karaman'ın, eski takımı Trabzonspor'a transfer ettiği İranlı 24 yaşındaki stoperin ekibine gelmesi sürpriz sayılmayacak. Hosseini'nin de sözleşmesinin sona erecek olması yönetimin transferi gerçekleştirme olasılığını da artırıyor.

KARAMAN'IN HEDEFİ DIABATE

Trabzonspor'dan eski öğrencisi Majid Hosseini'ye talip olduğu iddia edilen Göztepe Teknik Direktörü Ünal Karaman'ın hedefindeki ikinci ismin ise Diabate olduğu konuşuluyor. 'dan kiralanan oyuncu için Karaman'ın yönetime 'Bonservisiyle alın' şeklinde rapor verdiği iddia edildi. Karaman, Malili futbolcuya ligde 12 maçta şans verdi.

Trabzonspor'a yeni sağ bek! Rüzgarın oğlu... haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

GÖZTEPE A.Ş. HABERLERİ
Kayseri'de puanlar paylaşıldı! Kayseri'de puanlar paylaşıldı!
İrfan Can'dan Muslera sözleri! İrfan Can'dan Muslera sözleri!
Göztepe'de defans alarm veriyor Göztepe'de defans alarm veriyor
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör