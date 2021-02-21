22 Şubat 2021, Pazartesi
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Kadıköy'de Fenerbahçe galibiyetinin ardından Göztepe'den maç sonu paylaşımı!
Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda Fenerbahçe'yi yenen Göztepe, resmi sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulundu. İzmir ekibi, karşılaşmadaki tek golün ismi olan Halil Akbunar'ın da içerisinde yer aldığı "Kadıköy hatırası" yazılı bir fotoğraf paylaştı.
Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe, Göztepe'yi ağırladı. İzmir ekibi Kadıköy deplasmanından 1-0'lık skorla 3 puanı almayı başardı. Şampiyonluk yolunda sarı lacivertlilerin evinde ağır yara aldığı maçın ardından, Göztepe galibiyet paylaşımında bulundu. Karşılaşmadaki tek golün sahibi Halil Akbunar'ın bulunduğu fotoğrafı resmi sosyal medya hesaplarından paylaşan sarı kırmızılılar, "İyi geceler şanlı Göztepe taraftarı" açıklamasında bulundu.
İşte o paylaşım;
İyi Geceler Şanlı #Göztepe Taraftarı🤜🤛 pic.twitter.com/yjvnN7eHQ2— Göztepe Spor Kulübü (@Goztepe) February 21, 2021
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