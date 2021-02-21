22 Şubat 2021, Pazartesi

GÖZTEPE A.Ş.

Kadıköy'de Fenerbahçe galibiyetinin ardından Göztepe'den maç sonu paylaşımı!

Göztepe'den maç sonu paylaşımı!
GÖZTEPE A.Ş.
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Güncelleme Tarihi: 21.02.2021 Giriş Tarihi: 21.02.2021

'in 26. haftasında deplasmanda 'yi yenen , resmi sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulundu. ekibi, karşılaşmadaki tek golün ismi olan 'ın da içerisinde yer aldığı " hatırası" yazılı bir fotoğraf paylaştı.

'in 26. haftasında , 'yi ağırladı. ekibi deplasmanından 1-0'lık skorla 3 puanı almayı başardı. Şampiyonluk yolunda sarı lacivertlilerin evinde ağır yara aldığı maçın ardından, Göztepe galibiyet paylaşımında bulundu. Karşılaşmadaki tek golün sahibi 'ın bulunduğu fotoğrafı resmi sosyal medya hesaplarından paylaşan sarı kırmızılılar, "İyi geceler şanlı Göztepe taraftarı" açıklamasında bulundu.

Fenerbahçe'de Mesut Özil de kayboldu

İşte o paylaşım;

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