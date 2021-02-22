22 Şubat 2021, Pazartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de Mesut Özil de kayboldu

Mesut da kayboldu
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 22.02.2021

Fenerbahçe'nin flaş transferi Mesut Özil de defansını açacak aksiyonları üretemedi.

Fenerbahçe'nin flaş transferi Mesut Özil de defansını açacak aksiyonları üretemedi. Yıldız oyuncu ilk kez 90 dakika sahada kalırken yüzde 87 pas isabeti ile oynadı. 4 şut pası veren, 7 ortasının 2'si yerini bulan Mesut Özil çektiği bir frikikte ise baraja takıldı.

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