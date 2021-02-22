Fenerbahçe'de Mesut Özil de kayboldu

Fenerbahçe'nin flaş transferi Mesut Özil de Göztepe defansını açacak aksiyonları üretemedi.

Fenerbahçe'nin flaş transferi Mesut Özil de Göztepe defansını açacak aksiyonları üretemedi. Yıldız oyuncu ilk kez 90 dakika sahada kalırken yüzde 87 pas isabeti ile oynadı. 4 şut pası veren, 7 ortasının 2'si yerini bulan Mesut Özil çektiği bir frikikte ise baraja takıldı.

DİĞER

FENERBAHÇE HABERLERİ