20 Şubat 2021, Cumartesi

GÖZTEPE A.Ş.

Göztepe'de 3 futbolcu Fenerbahçe maçında yok

Göztepe'de 3 futbolcu F.Bahçe maçında yok
GÖZTEPE A.Ş.
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Giriş Tarihi: 20.02.2021

'in 26. haftasında 'ye konuk olacak , bu maçın hazırlıklarını tamamladı. İzmir temsilcisinde 3 futbolcu İstanbul'a götürülmedi.

Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde gerçekleşen antrenmanda sarı-kırmızılı futbolcular koordinasyon, 5'e 2 pas ve top kapma çalışmaları gerçekleştirdi.

'de sol diz iç yan bağında zorlanma tespit edilen Berkan Emir, sağ kalça adalesinde gerilme ve ödem bulunan Peter Zulj ve sağ uyluk arka adalesinde yaralanma tespit edilen Lamine Gassama antrenmana katılmadı. Bu 3 futbolcu hava yoluyla İstanbul'a gidecek kafilede yer almadı.

ile Göztepe arasında yarın saat 19.00'da Ülker Stadı'nda oynanacak karşılaşmada hakem Hüseyin Göçek düdük çalacak.

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