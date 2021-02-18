18 Şubat 2021, Perşembe

GÖZTEPE A.Ş.

Göztepe Başkanı Mehmet Sepil'den Fenerbahçe maçı öncesi Hüseyin Göçek açıklaması!

Sepil'den Fenerbahçe maçı öncesi hakem açıklaması!
GÖZTEPE A.Ş.
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Giriş Tarihi: 18.02.2021

'in 26. haftasında 'da ile karşılaşacak olan 'de, kulüp başkanı Mehmet Sepil mücadele öncesinde açıklamalarda bulundu. Sepil, karşılaşmanın hakemi 'ten adil yönetim istedi. İşte o sözler...

'in 26. haftasında 21 Şubat Pazar günü deplasmanda ile karşılaşacak 'nin kulüp başkanı Mehmet Sepil, tüm isteklerinin müsabakanın hakemi 'in adil bir yönetim sergilemesi olduğunu bildirdi.

Sepil, yaptığı yazılı açıklamada, Türk futbolunda maçların ardından artık sporcuların performansının konuşulması ve değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Bu hafta Fenerbahçe'ye konuk olacaklarını hatırlatan Sepil, şunları kaydetti:

"Umarım bu hafta oynayacağımız karşılaşmada ve bundan sonra oynanacak tüm karşılaşmalarda hakemler yerine sadece futbol konuşulur. Tüm isteğimiz bu hafta Fenerbahçe ile oynayacağımız karşılaşmada Hüseyin Göçek'in adil bir yönetim sergilemesi ve futbolcular ile teknik adamların önüne geçmemesi. Adil yönetilecek bir maçın ardından hakemler değil futbolun güzellikleri konuşulur. Artık doya doya futbolun güzelliklerini konuşmak istiyoruz.

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