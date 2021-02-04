04 Şubat 2021, Perşembe

GÖZTEPE A.Ş.

Göztepe Teknik Direktörü Ünal Karaman: Galibiyeti kaçıran taraf bizdik

Karaman: Galibiyeti kaçıran taraf bizdik
GÖZTEPE A.Ş.
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Giriş Tarihi: 04.02.2021

'in 23. haftasında ile 2-2 berabere kaldı. Maçın ardından İzmir ekibinin teknik direktörü , "Galibiyeti kaçıran taraf bizdik" ifadelerini kullandı.

'in 23. hafta maçında sahasında ile 2-2 berabere kalan 'de Teknik Direktör , maçın ardından düzenlenen basın toplantısında müsabakayı değerlendirdi. Karaman, "Galibiyeti kaçıran taraf bizdik. Oyuncularım bizi mutlu edecek bir oyun performansı ortaya koydular. Geldiğimiz andan itibaren futbolcularımız gelişme adına hem zihinsel hem fiziksel olarak iyi durumda. İyi bir Göztepe izlettiler. Bunun yanında eksiklerimiz var. Eksilerimizin üzerine giderek çalışacağız. Futbolun doğrularını yapmaya çalıştık. Rakip ceza sahasında topla buluşan, maçı her şeyi ile yaşayan Göztepe vardı. Maçı üç puanla tamamlayamadık, üzgünüm. Bundan sonraki müsabakalarda hatalardan arınmış, sonucu alan bir takım olacağız" dedi.

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