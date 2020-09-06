07 Eylül 2020, Pazartesi

GÖZTEPE A.Ş.

Gana’dan Donyoh iddiası

Gana’dan Donyoh iddiası
GÖZTEPE A.Ş.
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 06.09.2020 Giriş Tarihi: 06.09.2020

medyası; Göztepe'nin Norveç'te Nordsjaelland'dan 25 yaşındaki santrfor 'la ilgilendiğini öne sürdü.

medyası; Göztepe'nin Norveç'te Nordsjaelland'dan 25 yaşındaki santrfor 'la ilgilendiğini öne sürdü. Geçen sezonu Bundesliga 2'de D.Dresden'de kiralık olarak geçiren Ganalı golcü, 16 maçta 2 gol, 4 asistle oynadı. Donyoh, M.City'nin U21 takımında da forma giydi.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
GÖZTEPE A.Ş. HABERLERİ
Göztepe'de büyük sevinç Göztepe'de büyük sevinç
İrfan Can Eğribayat Göztepe'de! İrfan Can Eğribayat Göztepe'de!
Süper Lig'e geliyor! Transfer ayrıntıları... Süper Lig'e geliyor! Transfer ayrıntıları...
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör