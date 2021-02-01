01 Şubat 2021, Pazartesi

GÖZTEPE A.Ş.

Jahovic resmen Göztepe'de

Jahovic resmen Göztepe'de
GÖZTEPE A.Ş.
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 01.02.2021 Giriş Tarihi: 01.02.2021

Son dakika transfer haberleri... ekiplerinden eski futbolcusu ile yeniden anlaşmaya vardı. İşte detaylar...

FT , Makedon forvet oyuncusu 'in ile anlaştığını duyurdu.
Futbolda "ara transfer" olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil döneminin kapanmasına saatler kala , forvet oyuncusu 33 yaşındaki Adis Jahovic'in Göztepe ile anlaştığını duyurdu.
Antalyaspor, 'Teşekkürler Adis Jahovic' başlığıyla yayınladığı mesajında, "Geçtiğimiz yıl ara transfer döneminde kadromuza katılan Adis Jahovic'in Göztepe'ye transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Futbolcumuza verdiği katkı için teşekkür eder, yeni takımında başarılar dileriz" ifadeleri yer aldı.
Adis Jahovic, kırmızı beyazlılarla bu sezon çıktığı 15 lig maçında 1 gol atıp 1'de asist yaptı.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
GÖZTEPE A.Ş. HABERLERİ
Denizlispor'dan kritik 3 puan Denizlispor'dan kritik 3 puan
Denizlispor - Göztepe maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Denizlispor - Göztepe maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
Göztepe'de gözler Denizlispor maçında! Göztepe'de gözler Denizlispor maçında!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör