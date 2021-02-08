Süper Lig'in 24. haftasında Gaziantep FK ile Göztepe karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Gaziantep FK - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 24. hafta maçında Gaziantep FK - Göztepe kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Gaziantep FK - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

GAZİANTEP FK - GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Gaziantep FK - Göztepe maçı 8 Şubat Pazartesi günü saat 16:00'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

GAZİANTEP FK - GÖZTEPE MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Gaziantep FK: Günay, Oğuz, Olkowski, Djilobodji, Tosca, Güray, Jefferson, Rashid, Maxim, Mirallas, Dicko

Göztepe: İrfan Can, Gassama, Mihojevic, Titi, Berkan, Nwobodo, Soner, Halil, Diabate, Tripic, Ndiaye

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