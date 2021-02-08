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Gaziantep FK - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig

Gaziantep FK - Göztepe maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
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Güncelleme Tarihi: 08.02.2021 Giriş Tarihi: 08.02.2021

'in 24. haftasında ile karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Gaziantep FK - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

'de heyecan devam ediyor. 24. hafta maçında - kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Gaziantep FK - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

GAZİANTEP FK - GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Gaziantep FK - Göztepe maçı 8 Şubat Pazartesi günü saat 16:00'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

GAZİANTEP FK - GÖZTEPE MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Gaziantep FK: Günay, Oğuz, Olkowski, Djilobodji, Tosca, Güray, Jefferson, Rashid, Maxim, Mirallas, Dicko

Göztepe: İrfan Can, Gassama, Mihojevic, Titi, Berkan, Nwobodo, Soner, Halil, Diabate, Tripic, Ndiaye

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