Martin Linnes'e Valerenga talip oldu! Göztepe...
Sezonun bitmesiyle birlikte Galatasaray ile mukavelesinin sonuna gelen Martin Linnes için flaş bir talip ortaya çıktı. Norveçli yıldıza ülkesinin takımlarından Valerenga talip olurken, 29 yaşındaki oyuncuyu Göztepe'de istiyordu. İşte detaylar... | Son dakika transfer haberleri
Jorgen Ingebrigtsen, "Olursa onu kadromuza katmayı çok istiyoruz, cevabını bekliyoruz. O pozisyonda iki oyuncumuzu kaybettik, 2 yeni transfere ihtiyacımız var" dedi.
Galatasaray'da iki lig şampiyonluğu kazanan Linnes, 2016 yılında Molde'den transfer edilmişti. Linnes, Galatasaray'da 146 maça çıkarken, 5 gol ve 17 asistlik performans sergiledi.
GÖZTEPE'DE İSTİYORDU!
Galatasaray formasıyla 4.5 yıldır mücadele eden ve Süper Lig'deki deneyimiyle dikkat çeken Linnes'in de Türkiye'de kalmaya sıcak baktığı biliniyordu. Göztepe'nin kurumsal yapısı, yeni stadı, taraftar profili ve İzmir şehrinin avantajını Norveçli yıldıza hatırlatan yönetim, oyuncuya cazip bir teklif de sundu. Martin Linnes'in yönetimden düşünmek için biraz süre istediği ve kararını en kısa sürede ileteceği iddia edildi.
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