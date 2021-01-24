24 Ocak 2021, Pazar

GÖZTEPE A.Ş.

Ünal Karaman: Oyuncularımı mücadeleleri nedeniyle kutluyorum

Oyuncularımı mücadeleleri nedeniyle kutluyorum
GÖZTEPE A.Ş.
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Güncelleme Tarihi: 24.01.2021 Giriş Tarihi: 24.01.2021

Teknik Direktörü , 'in 21. haftasında 'a 2-1 mağlup oldukları karşılaşmanın ardından basın toplantısı düzenledi. Karaman, "Oyuncularımı mücadeleleri nedeniyle kutluyorum" dedi.

'in 21. haftasında ile deplasmanda karşı karşıya gelen , ilk yarıyı 1-0 önde kapatmasına karşın maçtan 2-1'lik mağlubiyetle ayrıldı. ekibinde Teknik Direktör maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Mücadeleyi değerlendirerek sözlerine başlayan Karaman, "Kaybettiğimiz için üzgünüm. Tabii Göztepe'nin oyun karakteri var. Bu oyun karakteri içinde mücadele ön planda. Bugün arkadaşlar da mücadeleyi gösterdi. İkinci yarının başında yediğimiz gole rağmen oyun disiplinimizi bozmadık aksine daha da güçlendik. Galip gelecek pozisyonlar da yakaladık ama bu golleri atamayınca psikolojik etki olmuş olabilir oyuncularda. Talihsiz bir yenilgi yaşadık. Ceza sahası içinde oyuncuların ellerini saklayarak koşmasını futbolun ruhuna aykırı buluyorum. Kural koyucu biz değiliz ama belki kural koyanlar dikkate alabilirler. Oyuncumuz normal bir müdahale yapmak isterken, elini saklayarak müdahale etmek istemesi, bize gol yedirdi. Bir de Beşiktaş kalecisi Ersin'in Halil'e bir hareketi var. En azından VAR'dan izlenmesi gerekirdi diye düşünüyorum. Sağlıklı gelmedi bu pozisyon bana. Sonuçta bir mücadele gösterdik. Oyuncularımı kutluyorum. En azından karşılığı 1 puandı" ifadelerini kullandı.

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"Göztepe'nin hedefleri artık daha farklı olmalı"

Göztepe'deki hedefleriyle ilgili soruyu da yanıtlayan Karaman, "Göztepe taraftarı, takımına farklı bir aşkla bağlı. Onların olması bizi daha güçlü kılacaktır. En kısa sürede bu hastalığın sona erip taraftarın da gelmesi en büyük beklentimiz. Göztepe'nin hedefleri artık daha farklı olmalı. 'da da farklı başarılar konuşulmalı. Bu sene her hangi bir sıkıntı yaşamadan ligi tamamlayıp, seneye ayakları yere daha sağlam basan, doğru dokunuşlarla, yine nasip olursa devre arasındaki dokunuşlarla, yakın gelecekte farklı hedefleri konuşacağımız bir Göztepe olacak. Bu dokunuşlar sadece transfer olarak değil, tesis ve altyapı anlamında. Gençlerimizin hizmet vermeye başlayacağız, kendi yetiştirdiği çocuklarla hedeflerine koşan bir Göztepe, spor adamı olarak benim de hayalim. Umarım Allah bana bu hayali yaşatır" diyerek sözlerini tamamladı.

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