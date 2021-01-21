21 Ocak 2021, Perşembe

GÖZTEPE A.Ş.

Son dakika: Göztepe Guilherme ile yolların ayrıldığını resmen açıkladı!

Süper Lig ekibinde ayrılık! Resmen açıklandı
GÖZTEPE A.Ş.
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Giriş Tarihi: 21.01.2021

ekiplerinden 'de Guilherme ile yollar ayrıldı. Sezon başında temsilcisi 'dan kiralık olarak transfer edilen Brezilyalı oyuncunun sözleşmesi karşılıklı anlaşılarak feshedildi. İşte ekibi tarafından yapılan açıklama...

ekiplerinden 'de flaş bir ayrılık yaşandı. Brezilyalı futbolcu Guilherme ile karşılıklı anlaşılarak sözleşmesi feshedildi. İşte ekibinin açıklaması;

"Kamuoyunun Bilgisine: Guilherme ile yapılan görüşmeler neticesinde sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir.

Guilherme'ye katkılarından ötürü teşekkür eder, devam eden futbol yaşantısında başarılar dileriz."

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