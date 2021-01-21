Son dakika: Göztepe Guilherme ile yolların ayrıldığını resmen açıkladı!

Süper Lig ekiplerinden Göztepe'de Guilherme ile yollar ayrıldı. Sezon başında Portekiz temsilcisi Alvarenga'dan kiralık olarak transfer edilen Brezilyalı oyuncunun sözleşmesi karşılıklı anlaşılarak feshedildi. İşte İzmir ekibi tarafından yapılan açıklama...

Süper Lig ekiplerinden Göztepe'de flaş bir ayrılık yaşandı. Brezilyalı futbolcu Guilherme ile karşılıklı anlaşılarak sözleşmesi feshedildi. İşte İzmir ekibinin açıklaması;

"Kamuoyunun Bilgisine: Guilherme ile yapılan görüşmeler neticesinde sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir.

Guilherme'ye katkılarından ötürü teşekkür eder, devam eden futbol yaşantısında başarılar dileriz."

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