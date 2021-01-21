Göztepe Trabzonspor'dan Fousseni Diabate'yi kiraladı!

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Trabzonspor'da forma giyen Fousseni Diabate'yi sezon sonuna kadar kiraladığını açıkladı. | Son dakika transfer haberleri

Süper Lig'de son 2 haftada topladığı 6 puanla yükselişe geçen Göztepe, bir transferde mutlu sona ulaştı.

İzmir temsilcisi, Trabzonspor'dan Fousseni Diabate'yi sezon sonuna kadar kiraladığını açıkladı.

İşte yapılan o açıklama:

"1995 doğumlu kanat oyuncusu Fousseni Diabate sezon sonuna kadar kiralık olarak kadromuza katılmıştır.

18 Ekim 1995'te Fransa'nın Auberbilliers şehrinde dünyaya gelen Diabate, Fransa'da Reims, Guingamp ve Ajaccio takımlarında forma giydikten sonra 2017-18 sezonu devre arasında Premier Lig takımlarından Leicester City'e transfer oldu. 2018-19 ve 2019-20 sezonlarında Sivasspor ile Amiens'te kiralık olarak görev yapan Diabete 2020-21 sezonunda ise Trabzonspor'a transfer oldu.

Fousseni Diabate'ye Göztepe'mize hoş geldin diyor, şanlı formamızla başarılar diliyoruz."

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