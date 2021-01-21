21 Ocak 2021, Perşembe

GÖZTEPE A.Ş.

Göztepe Trabzonspor'dan Fousseni Diabate'yi kiraladı!

Trabzonspor'dan Göztepe'ye! Transfer resmen duyuruldu
GÖZTEPE A.Ş.
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Güncelleme Tarihi: 21.01.2021 Giriş Tarihi: 21.01.2021

ekiplerinden , 'da forma giyen Fousseni Diabate'yi sezon sonuna kadar kiraladığını açıkladı. | Son dakika transfer haberleri

'de son 2 haftada topladığı 6 puanla yükselişe geçen , bir transferde mutlu sona ulaştı.

İzmir temsilcisi, 'dan Fousseni Diabate'yi sezon sonuna kadar kiraladığını açıkladı.

İşte yapılan o açıklama:

"1995 doğumlu kanat oyuncusu Fousseni Diabate sezon sonuna kadar kiralık olarak kadromuza katılmıştır.

18 Ekim 1995'te Fransa'nın Auberbilliers şehrinde dünyaya gelen Diabate, Fransa'da Reims, Guingamp ve Ajaccio takımlarında forma giydikten sonra 2017-18 sezonu devre arasında Premier Lig takımlarından Leicester City'e transfer oldu. 2018-19 ve 2019-20 sezonlarında Sivasspor ile Amiens'te kiralık olarak görev yapan Diabete 2020-21 sezonunda ise Trabzonspor'a transfer oldu.

Fousseni Diabate'ye Göztepe'mize hoş geldin diyor, şanlı formamızla başarılar diliyoruz."

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