Son dakika: Göztepe'de Mossoro ile yollar ayrıldı!

Göztepe, Brezilyalı orta saha oyuncusu Marcio Mossoro ile yolların karşılıklı anlaşılarak ayrıldığını duyurdu. İşte o açıklama...

Göztepe, Brezilyalı orta saha oyuncusu Mossoro'nun sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini duyurdu.

Sarı-kırmızılı kulüpten konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Mossoro ile yapılan görüşmeler neticesinde sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Mossoro'ya katkılarından ötürü teşekkür eder, devam eden futbol yaşantısında başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.

İzmir temsilcisi, dün de Guilherme ile yolları ayırmıştı.

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