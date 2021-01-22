22 Ocak 2021, Cuma

GÖZTEPE A.Ş.

Son dakika: Göztepe'de Mossoro ile yollar ayrıldı!

Göztepe'de ayrılık! Resmen açıklandı
GÖZTEPE A.Ş.
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 22.01.2021 Giriş Tarihi: 22.01.2021

, Brezilyalı orta saha oyuncusu ile yolların karşılıklı anlaşılarak ayrıldığını duyurdu. İşte o açıklama...

, Brezilyalı orta saha oyuncusu Mossoro'nun sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini duyurdu.

Son dakika: Göztepe Guilherme ile yolların ayrıldığını resmen açıkladı!

Sarı-kırmızılı kulüpten konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Mossoro ile yapılan görüşmeler neticesinde sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Mossoro'ya katkılarından ötürü teşekkür eder, devam eden futbol yaşantısında başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.

, dün de ile yolları ayırmıştı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
GÖZTEPE A.Ş. HABERLERİ
Süper Lig ekibinde ayrılık! Resmen açıklandı Süper Lig ekibinde ayrılık! Resmen açıklandı
Trabzonspor'dan Göztepe'ye! Transfer resmen duyuruldu Trabzonspor'dan Göztepe'ye! Transfer resmen duyuruldu
Resmen açıklandı! Göztepe'de Ünal Karaman dönemi Resmen açıklandı! Göztepe'de Ünal Karaman dönemi
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör