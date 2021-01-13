13 Ocak 2021, Çarşamba

GÖZTEPE A.Ş.

Göztepe'de 1 futbolcunun Covid-19 testi pozitif çıktı

Göztepe'de 1 Covid-19 vakası!
GÖZTEPE A.Ş.
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Giriş Tarihi: 13.01.2021

ekiplerinden , 1 futbolcunun corona virüsü testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Kulübünden yapılan açıklamada, futbol takımında gerçekleştirilen rutin Kovid-19 testinde 1 futbolcuda pozitif bulguya rastlandığı bildirildi. Futbolcunun ev izolasyonuna alındığı ve tedavisine başlandığı belirtildi.




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