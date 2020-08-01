01 Ağustos 2020, Cumartesi

GÖZTEPE A.Ş.

Göztepe'ye yabancı patron

Göztepe'ye yabancı patron
GÖZTEPE A.Ş.
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Giriş Tarihi: 01.08.2020

Başkan , “Kulübe ilginin büyüğü yabancılardan. Ancak bitmiş, yaklaşmış bir şey değil, inceliyorlar. Avrupa ve ABD’den çok ilgi var” dedi.

Süper Lig'e döndükten sonra 3. sezonunu tamamlayan Göztepe'de geçen yıl ortaya atılan satış iddiaları yeniden alevlenirken, Başkan sessizliğini bozup, "Göztepe'yi daha değişik ellerin yönetimine devretmeye hazırım" açıklamasıyla kulübe talipler olduğunu doğruladı. Başkan Sepil, "Masada bizi ciddi inceleyenler var. Güzelken iyi ama bırakmayı da bilmeli. Yorgunum, hakikaten bezginim. Herkes Çinli, Katarlı diyor ama Avrupalı ve Amerikalı yatırımcılar var. Yatırım yapacaksanız, emin olun Göztepe'ye yaparsınız. Çünkü gerekli koşullar var. Süreci profesyonel yürütüyoruz. Kulübe ilginin büyüğü yabancılardan. Avrupa ve Amerika'dan çok ilgi var" bilgisini verdi.

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