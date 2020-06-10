Göztepe tek yürek
Ligin 27. haftasında lider Trabzonspor'u ağırlayacak Göztepe, hazırlıklara devam ediyor. Lig liderini konuk edecek olan Göztepe, rakibine gözdağı veriyor İlhan Palut ve öğrencileri, “Galibiyetle sahalara döneceğiz” diyor.
Tam kadro çalışan sarı- kırmızılılarda teknik direktör İlhan Palut ve öğrencileri, karşılaşma öncesi iddialı sözler sarfediyor. Takımda kimsede tedirginlik olmadığını belirten genç hoca, "Fiziksel, taktiksel ve mental olarak hazırız. Sabırsızlıkla maçı bekliyoruz ve galibiyetle sahalara dönmeyi hedefliyoruz" diye konuştu.
'TEK YOL 3 PUAN'
Takımın yıldız isimlerinden Alpaslan Öztürk, kazanmaktan başka düşüncelerinin olmadığını söyledi, "Yerli-yabancı tüm takım özverili bir şekilde çalıştık. Şimdi kalan 8 haftada bunları sonuca yansıtmak istiyoruz"sözlerini sarfetti. Serdar Gürler ise, "Zorlu bir periyot bizi bekliyor. İlk olarak ligin en iyi takımlarından biriyle karşılaşacağız. Bu maçı kazanıp, taraftarlarımızın yüzünü güldürmek istiyoruz" açıklamasında bulundu.
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