Sezon sonu gelin
Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, sözleşmeleri bitecek Beto, Castro Napoleoni ve Titi’ye, “Sadece lige konsantre olun” talimatını verdi.
Süper Lig'de 12 Haziran Cuma günü Gürsel Aksel Stadı'nda Trabzonspor'la karşı karşıya gelecek olan Göztepe, iç transfer görüşmelerini sezon sonuna bıraktı. Başkan Mehmet Sepil, sözleşmeleri sezon sonu bitecek Beto, Titi, Napoleoni ve Castro ile indirim konusunda anlaşamadı. Sepil'in oyuncuların görüşmeler sırasında konsantrasyonunu kaybedeceğini düşündüğü için "Önce lig bitsin, elbet anlaşırız" dediği öğrenildi.SÜPER Lig'de 12 Haziran Cuma günü Gürsel Aksel Stadı'nda Trabzonspor'la karşı karşıya gelecek olan Göztepe, iç transfer görüşmelerini sezon sonuna bıraktı. Başkan Mehmet Sepil, sözleşmeleri sezon sonu bitecek Beto, Titi, Napoleoni ve Castro ile indirim konusunda anlaşamadı. Sepil'in oyuncuların görüşmeler
sırasında konsantrasyonunu kaybedeceğini düşündüğü için "Önce lig bitsin, elbet anlaşırız" dediği öğrenildi.
ALPASLAN VE HALİL TEMMUZDA
Biçok kulübün listesinde yer alan Alpaslan ve Halil'in de durumlarının temmuz sonunda netleşeceği kaydedildi. Teknik Direktör İlhan Palut'un, "Öncelikli işimiz maçlarımızı en iyi şekilde oynayıp, taraftarımızı sevindirmek. Transfer konusunu kimse kafasında düşünmesin. Biz öncelikle formamızın hakkını vereceğiz" dediği öğrenildi. İzmir temsilcisi 37 puanla 8'inci basamakta yer alıyor.
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