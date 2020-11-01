01 Kasım 2020, Pazar

GÖZTEPE A.Ş.

Üzen haber geldi! Göztepeli Ali Çağın Kaygusuz hayatını kaybetti! | Son dakika deprem haberleri

Üzen haber geldi! Göztepeli Ali hayatını kaybetti
GÖZTEPE A.Ş.
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Giriş Tarihi: 01.11.2020

'in Seferihisar ilçesinde meydana gelen 6.6'lık depremin ardından taraftarı olan Kaygusuz hayatını kaybetti. İzmir ekibi, Ali Çağın'ın vefatı sonrasında hesabından başsağlığı mesajı yayımladı. | Son dakika deprem haberleri...

'in Seferihisar ilçesinde meydana gelen 6.6 şiddetindeki büyük depremin ardından enkaz altında kalan taraftarı Kaygusuz'dan kötü haber geldi.

Sarı-kırmızılı kulüp, hastanede tedavi altına alınan Ali Çağın'ın hayata gözlerini yumduğunu açıklarken, hesabından başsağlığı mesajı paylaştı.

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