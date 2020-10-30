30 Ekim 2020, Cuma

GÖZTEPE A.Ş.

Süper Lig ekibi Göztepe'de corona virüsü şoku!

Süper Lig ekibine corona virüsü şoku!
GÖZTEPE A.Ş.
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Güncelleme Tarihi: 30.10.2020 Giriş Tarihi: 30.10.2020

ekiplerinden 'de corona virüsü şoku yaşanıyor. İzmir ekibi 1 futbolcu, 1 teknik ekip ve 1 yöneticinin corona virüsüne yakalandığını açıkladı.

ekiplerinden 'de corona virüsü şoku yaşanıyor. İzmir ekibi resmi hesabından, 1 futbolcu, 1 teknik ekip çalışanı ve 1 yöneticinin COVID-19 test sonucunun pozitif çıktığını açıkladı.

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