Göztepe iç transferde geri adım atmayacak
Süper Lig ekiplerinden Göztepe'de sözleşmeleri sona erecek yabancılarda fedakarlık istenmiş ancak olumsuz geri dönül alınmıştı. İzmir ekibinde başkan Mehmet Sepil'in kararından dönmediği ve fedakarlık yapacak isimlerle yeni sezonda yola devam edeceği belirtildi.
Sözleşmeleri sona erecek kaleci Beto, Napoleoni, Titi ve Castro'dan ücretlerinde indirim isteyip olumsuz yanıt alan Başkan Mehmet Sepil'in kararından dönmeyi düşünmediği ve fedakarlık yapacak isimlerle yeni sezonda yola devam edeceği vurgulandı. Koronavirüs salgını yüzünden tüm kulüplerde olduğu gibi ciddi gelir kaybı yaşayan yönetimin, bu 4 futbolcuyla bir kez daha masaya oturacağı ve deneyimli isimleri ikna etmeye çalışacağı vurgulandı.
Beto, Napoleoni, Titi ve Castro'nun indirime yanaşmayı düşünmediği, Sepil'in de oyunculara ekstradan ücret ödemeyeceği kaydedildi. Sezon sonunda 4 futbolcuyu kaybetme ihtimali olan sarı-kırmızılıların dış transferde alternatif oyuncuları da belirlediği iddia edildi. B planını da yapan teknik ekibin yeni sezonda özellikle genç futbolculara daha fazla şans vermesi bekleniyor. Süper Lig ve Avrupa ekipleri de Beto, Napoleoni, Titi ve Castro'yla görüşmelerini sürdürüyor. Mehmet Sepil, mukaveleleri sona erecek yerli futbolcular Atınç, Atakan, Berkan, Soner ve Serdar'la da Trabzonspor maçına kadar görüşme yapmayı planlıyor.
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