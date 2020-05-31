31 Mayıs 2020, Pazar

GÖZTEPE A.Ş.

Göztepe iç transferde geri adım atmayacak

Göztepe iç transferde geri adım atmayacak
GÖZTEPE A.Ş.
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Giriş Tarihi: 31.05.2020

ekiplerinden 'de sözleşmeleri sona erecek yabancılarda fedakarlık istenmiş ancak olumsuz geri dönül alınmıştı. ekibinde başkan 'in kararından dönmediği ve fedakarlık yapacak isimlerle yeni sezonda yola devam edeceği belirtildi.

Sözleşmeleri sona erecek kaleci Beto, Napoleoni, Titi ve Castro'dan ücretlerinde indirim isteyip olumsuz yanıt alan Başkan 'in kararından dönmeyi düşünmediği ve fedakarlık yapacak isimlerle yeni sezonda yola devam edeceği vurgulandı. Koronavirüs salgını yüzünden tüm kulüplerde olduğu gibi ciddi gelir kaybı yaşayan yönetimin, bu 4 futbolcuyla bir kez daha masaya oturacağı ve deneyimli isimleri ikna etmeye çalışacağı vurgulandı.

Beto, Napoleoni, Titi ve Castro'nun indirime yanaşmayı düşünmediği, Sepil'in de oyunculara ekstradan ücret ödemeyeceği kaydedildi. Sezon sonunda 4 futbolcuyu kaybetme ihtimali olan sarı-kırmızılıların dış transferde alternatif oyuncuları da belirlediği iddia edildi. B planını da yapan teknik ekibin yeni sezonda özellikle genç futbolculara daha fazla şans vermesi bekleniyor. ve Avrupa ekipleri de Beto, Napoleoni, Titi ve Castro'yla görüşmelerini sürdürüyor. Mehmet Sepil, mukaveleleri sona erecek yerli futbolcular Atınç, Atakan, Berkan, Soner ve Serdar'la da maçına kadar görüşme yapmayı planlıyor.

Göztepe’ye feda şoku! haberin devamı



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