Göztepe’ye Macar kaleci

Ege derbisinde Denizli'yi 5-1 yenerek şov yapan Göztepe, kaleci transferinde de mutlu sona ulaştı.

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Ege derbisinde Denizli'yi 5-1 yenerek şov yapan Göztepe, kaleci transferinde de mutlu sona ulaştı. GözGöz, Yunanistan'da Atromitos'tan ayrılan 30 yaşındaki Balazs Megyeri ile anlaştı. 1.88 boyundaki Megyeri, geçen sezon 26 maçta 30 gol yedi. 7 kez kalesini gole kapattı.