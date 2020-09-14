14 Eylül 2020, Pazartesi

GÖZTEPE A.Ş.

Göztepe’ye Macar kaleci

Göztepe’ye Macar kaleci
GÖZTEPE A.Ş.
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Giriş Tarihi: 14.09.2020

Ege derbisinde Denizli'yi 5-1 yenerek şov yapan Göztepe, kaleci transferinde de mutlu sona ulaştı.

Ege derbisinde Denizli'yi 5-1 yenerek şov yapan Göztepe, kaleci transferinde de mutlu sona ulaştı. GözGöz, Yunanistan'da Atromitos'tan ayrılan 30 yaşındaki Balazs Megyeri ile anlaştı. 1.88 boyundaki Megyeri, geçen sezon 26 maçta 30 gol yedi. 7 kez kalesini gole kapattı.
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