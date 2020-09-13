13 Eylül 2020, Pazar

GÖZTEPE A.Ş.

Göztepe’den Lens hamlesi!

Göztepe’den Lens hamlesi!
GÖZTEPE A.Ş.
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Giriş Tarihi: 13.09.2020

Transfer çalışmalarına devam eden ekiplerden Göztepe'den flaş bir hamle geldi. İzmir ekibinin Beşiktaşlı Jeremain Lens için harekete geçtiği öne sürüldü.

Yönetimin teklif beklediği isimler arasında yer alan Lens için Göztepe'nin devreye girdiği öne sürüldü. Sarı-kırmızılıların, kanat pozisyonu için Beşiktaş'ın Hollandalı yıldızı Lens'e teklif götürdüğü ve menajeriyle temasa geçildiği bildirildi. Beşiktaş'ın gelecek her türlü teklifi kabul etmeye hazır olduğu ifade ediliyor.

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