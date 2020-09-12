12 Eylül 2020, Cumartesi

GÖZTEPE A.Ş.

Göztepe Ajax'tan Hassane Bande ile anlaştı

Göztepe'ye Ajax'tan yıldız isim!
GÖZTEPE A.Ş.
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 12.09.2020 Giriş Tarihi: 12.09.2020

Yeni sezona güçlü bir kadro ile girmek isteyen 'de çalışmaları sürüyor. Sarı-kırmızılılar son olarak geçen sezon 'nin Thun takımında forma giyen bonservisi Ajax'ta olan ile prensip anlaşmasına vardı.

çalışmalarını sürdüren , Ajax'tan Burkina Fasolu kanat oyuncusu ile her konuda anlaşmaya vardı.

Yeni Asır'ın haberine göre; Geçen sezonu 'nin Thun takımında geçiren ve bonservisi Ajax'ta olan 22 yaşındaki futbolcuyla sözleşme imzalanacağı bildirildi. ekibi ile yapılan görüşmelerde Bande'nin 1 yıl kiralanacağı açıklandı. Başkan vekili Talat Papatya, 4 mevki için transfer çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi. Kaleci konusunda ve Fabri ile anlaşamadıklarını ifade eden Papatya, "Stoperde de Bogdan Planic'i kadromuza dahil edemedik. Çalışmalar sürüyor" dedi.

Göztepe Branislav Ivanovic ile görüştü!

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

GÖZTEPE A.Ş. HABERLERİ
Göztepe - Denizlispor maçı saat kaçta? Hangi kanalda? Göztepe - Denizlispor maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
Fabri’nin yerine İranlı Fabri’nin yerine İranlı
Göztepe'den Beşiktaş'a çalım! Transfer... Göztepe'den Beşiktaş'a çalım! Transfer...
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör