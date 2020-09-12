Göztepe Ajax'tan Hassane Bande ile anlaştı
Yeni sezona güçlü bir kadro ile girmek isteyen Göztepe'de transfer çalışmaları sürüyor. Sarı-kırmızılılar son olarak geçen sezon İsviçre'nin Thun takımında forma giyen bonservisi Ajax'ta olan Hassane Bande ile prensip anlaşmasına vardı.
Transfer çalışmalarını sürdüren Göztepe, Ajax'tan Burkina Fasolu kanat oyuncusu Hassane Bande ile her konuda anlaşmaya vardı.
Yeni Asır'ın haberine göre; Geçen sezonu İsviçre'nin Thun takımında geçiren ve bonservisi Ajax'ta olan 22 yaşındaki futbolcuyla sözleşme imzalanacağı bildirildi. Hollanda ekibi ile yapılan görüşmelerde Bande'nin 1 yıl kiralanacağı açıklandı. Başkan vekili Talat Papatya, 4 mevki için transfer çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi. Kaleci konusunda Sinan Bolat ve Fabri ile anlaşamadıklarını ifade eden Papatya, "Stoperde de Bogdan Planic'i kadromuza dahil edemedik. Çalışmalar sürüyor" dedi.
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