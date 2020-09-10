10 Eylül 2020, Perşembe

GÖZTEPE A.Ş.

Fabri’nin yerine İranlı

Fabri’nin yerine İranlı
GÖZTEPE A.Ş.
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Giriş Tarihi: 10.09.2020

Göztepe, Beşiktaş'ın eski file bekçisi Fabri'nin pazarlığı uzatması üzerine Portekiz ekibi Maritimo'dan İranlı Abedzadeh'e yöneldi.

Göztepe, Beşiktaş'ın eski file bekçisi Fabri'nin pazarlığı uzatması üzerine Portekiz ekibi Maritimo'dan İranlı Abedzadeh'e yöneldi. Kontratı bu sezon bitecek 27 yaşındaki, 1.86 boyundaki kaleci, geçen sezon 26 maçta 28 gol yedi, 10 maç kalesini gole kapattı.
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