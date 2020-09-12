13 Eylül 2020, Pazar

GÖZTEPE A.Ş.

Ersan Parlatan: "Lige güzel bir başlangıç yaptık"

Lige güzel bir başlangıç yaptık
GÖZTEPE A.Ş.
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Giriş Tarihi: 12.09.2020

'in ilk haftasında Göztepe'nin sahasında Denizlispor'u 5-1 mağlup ettiği maçın ardından konuşan , lige güzel bir başlangıç yaptıklarını söyledi.

'in ilk haftasında Göztepe, sahasında Denizlispor'u 5-1 mağlup etti. Göztepe'ye galibiyeti getiren golleri Alpaslan Öztürk (P), Atınç Nukan, Halil Akbunar, Mossoro ve Tripic kaydetti. Denizlispor'un tek golü ise Oğuz Yılmaz'dan geldi.

"İstediğimiz çoğu şeyi sahaya yansıttık"

Maçın ardından değerlendirmelerde bulunan , "Lige güzel bir başlangıç yaptığımız için mutluyuz. İstediğimiz çoğu şeyi sahaya yansıttık. Net bir şekilde takım oyunumuzu yansıtmak istedik ve bunu 90 dakikaya yaydığımız için mutluyuz. Girdiğimiz pozisyonları değerlendirmeyi başardık. Bizim açımızdan çok sevindirici. İyi bir galibiyet aldık, rehavete kapılmadık. Skor 3-1'ken, 4-1'ken de kendi futbolumuzu oynadık" dedi.

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