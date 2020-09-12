Ersan Parlatan: "Lige güzel bir başlangıç yaptık"
Süper Lig'in ilk haftasında Göztepe'nin sahasında Denizlispor'u 5-1 mağlup ettiği maçın ardından konuşan Göztepe Teknik Sorumlusu Ersan Parlatan, lige güzel bir başlangıç yaptıklarını söyledi.
Süper Lig'in ilk haftasında Göztepe, sahasında Denizlispor'u 5-1 mağlup etti. Göztepe'ye galibiyeti getiren golleri Alpaslan Öztürk (P), Atınç Nukan, Halil Akbunar, Mossoro ve Tripic kaydetti. Denizlispor'un tek golü ise Oğuz Yılmaz'dan geldi.
"İstediğimiz çoğu şeyi sahaya yansıttık"
Maçın ardından değerlendirmelerde bulunan Göztepe Teknik Sorumlusu Ersan Parlatan, "Lige güzel bir başlangıç yaptığımız için mutluyuz. İstediğimiz çoğu şeyi sahaya yansıttık. Net bir şekilde takım oyunumuzu yansıtmak istedik ve bunu 90 dakikaya yaydığımız için mutluyuz. Girdiğimiz pozisyonları değerlendirmeyi başardık. Bizim açımızdan çok sevindirici. İyi bir galibiyet aldık, rehavete kapılmadık. Skor 3-1'ken, 4-1'ken de kendi futbolumuzu oynadık" dedi.
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