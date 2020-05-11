11 Mayıs 2020, Pazartesi

GÖZTEPE A.Ş.

Göztepe Teknik Direktörü İlhan Palut'un annesi vefat etti

İlhan Palut'un acı günü!
GÖZTEPE A.Ş.
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Giriş Tarihi: 11.05.2020

ekiplerinden 'nin teknik direktörlüğünü yapan 'un annesi vefat etti. Sarı-kırmızılı kulüp, haberi hesabından verdi.

ekiplerinden 'nin teknik direktörlüğünü yapan 'un annesi hayatını kaybetti. Sarı-kırmızılı kulüp hesabından başsağlığı mesajı yayınladı.

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