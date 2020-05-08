08 Mayıs 2020, Cuma

GÖZTEPE A.Ş.

Olursa Göztepe’ye!

Olursa Göztepe’ye!
GÖZTEPE A.Ş.
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Giriş Tarihi: 08.05.2020

Başkanı Nihat Özdemir, şartlar elverirse Süper Lig'de son 4 haftanın seyircili oynatılacağını duyurdu.

Kalan 8 haftanın 5'ini deplasmanda 3'ünü içeride oynayacak Galatasaray'da taraftarlar, sadece 33. haftadaki Göztepe maçında Türk Telekom Stadyumu'na gelecek. Cimbom kalan 8 maçını kazandığı takdirde şampiyon olacak.

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