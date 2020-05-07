07 Mayıs 2020, Perşembe
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Tripic ve Wilczek’in gözü yeni sezonda
Göztepe'nın devre arasında transfer ettiği ancak şu ana kadar verim alamadığı Zlatko Tripic ve Kamil Wilczek gözünü yeni sezona çevirdi.
Göztepe'nın devre arasında transfer ettiği ancak şu ana kadar verim alamadığı Zlatko Tripic ve Kamil Wilczek gözünü yeni sezona çevirdi. İki futbolcunun hem kalan 8 maça hem de gelecek sezona büyük bir hırsla hazırlandıkları öğrenildi. Viking'den kadroya dahil edilen 27 yaşındaki Tripic, gelir gelmez sakatlık kabusu yaşadı. Süper Lig'de 4, Türkiye Kupası'nda ise 1 maça çıkan deneyimli oyuncu 90 dakika sahada kalamadı. Kupada Antalyaspor'la oynanan maçta 1 gole imza atan Tripic, 2021 yılına kadar kontrat yapmıştı.
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