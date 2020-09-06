07 Eylül 2020, Pazartesi

GÖZTEPE A.Ş.

Göztepe'de büyük sevinç

Göztepe'de büyük sevinç
GÖZTEPE A.Ş.
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Giriş Tarihi: 06.09.2020

ekiplerinden 'de yeni tip corona virüsü (Covid-19) testi pozitif çıkan futbolcunun, son 3 testinin negatif çıktığı ve yarın takımla birlikte antrenmanlara başlayacağı bildirildi.

Kulübünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bugün belli olan son test sonucuyla birlikte üst üste 3 Kovid-19 testinden de negatif sonuç alan oyuncumuz yarın takımla birlikte antrenmanlara başlayacaktır." denildi.

Kulüpten 25 Ağustos'ta yapılan açıklamada, futbol takımıyla yeni sözleşme imzalayan oyuncuya yapılan Kovid-19 testinin pozitif çıktığı, futbolcunun Afyonkarahisar kampına dahil edilmediği ve evde tedavisine başlandığı kaydedilmişti.

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