05 Eylül 2020, Cumartesi

GÖZTEPE A.Ş.

Tripic'e geçer not

Tripic'e geçer not
GÖZTEPE A.Ş.
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Giriş Tarihi: 05.09.2020

Hazırlıklarını tesislerinde sürdüren Göztepe’de, talip gelmesi halinde satılması gündeme gelen Tripic’in takımda kalacağı öğrenildi.

Hazırlıklarını tesislerinde sürdüren Göztepe'de, talip gelmesi halinde satılması gündeme gelen Tripic'in takımda kalacağı öğrenildi. Şu ana kadar 4 takviye yapıp transfer döneminde ses siz kalan sarı-kırmızılılarda, teknik direktör İlhan Palut'un Hırvat asıllı Norveçli futbolcunun kalması yönünde rapor verdiği bildirildi. Öte yandan Palut'un yönetimden en az 5 takviye istediği bildirildi.
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