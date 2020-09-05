Tripic'e geçer not

Hazırlıklarını tesislerinde sürdüren Göztepe’de, talip gelmesi halinde satılması gündeme gelen Tripic’in takımda kalacağı öğrenildi.

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GÖZTEPE A.Ş. HABERLERİ

Hazırlıklarını tesislerinde sürdüren Göztepe'de, talip gelmesi halinde satılması gündeme gelen Tripic'in takımda kalacağı öğrenildi. Şu ana kadar 4 takviye yapıp transfer döneminde ses siz kalan sarı-kırmızılılarda, teknik direktör İlhan Palut'un Hırvat asıllı Norveçli futbolcunun kalması yönünde rapor verdiği bildirildi. Öte yandan Palut'un yönetimden en az 5 takviye istediği bildirildi.