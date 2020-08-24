Göztepe Cherif Ndiaye'yi kiraladı
Süper Lig ekiplerinden Göztepe, HNK Gorica takımından Cherif Ndiaye'yi satın alma opsiyonuyla birlikte 1 yıllığına kiraladığını açıkladı. İzmir ekibi, oyuncunun kiralık ücreti için 200 bin Euro ödeyecek.
İzmir temsilcisi Göztepe, 2020-2021 sezonu kadro planlaması çalışmaları kapsamında transfer harekatını sürdürüyor. Sarı-kırmızılı kulüp, Hırvatistan'ın HNK Gorica takımından 24 yaşındaki forvet oyuncusu Cherif Ndiaye'yi satın alma opsiyonuyla birlikte 1 yıllığına kiraladı. Göztepe'nin bu kiralama için 200 bin Euro ücret ödeyeceği öğrenildi.
1,90 m boyundaki Senegalli Cherif Ndiaye, on numara, forvet arkası ve santrfor mevkilerinde oynayabiliyor. Ndiaye, geçtiğimiz sezon eski takımıyla beraber sahaya çıktığı 36 maçta 11 gol, 4 asistlik performans sergilemişti.
İzmir ekibi transferi bu paylaşımla duyurdu:
"Senegalli forvet oyuncusu Cherif Ndiaye satın alma opsiyonuyla birlikte 1 yıllık kiralanmıştır.
23 Ocak 1996 tarihinde Senegal'in Dakar şehrinde dünyaya gelen Cherif, Belçika'nın Waaslan-Beveren ve Hırvatistan'ın HNK Gorica takımlarında forma giydi.
Cherif Ndiaye'ye Göztepe'mize hoş geldin diyor, şanlı formamızla başarılar diliyoruz."
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