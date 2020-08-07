Göztepe'de son bomba Lukasz Teodorczyk

Ankaragücü’nden ayrılan Rodrigues ve Lille’e veda eden Remy ile ilgilenen Göztepe, son olarak Udinese’yle kopma noktasına gelen Lukasz Teodorczyk’la da temas kurdu.

Cameron Jerome ve Deniz Kadah gibi golcüleriyle yollarını ayıran Göztepe, iki golcü transferi için kolları sıvadı. Devre arasında transfer edilen Kamil Wilczek'i de Danimarka temsilcisi Kopenhag'a satan sarı-kırmızılı yönetim, önceliği bonservisi elinde olan oyunculara verecek. Ankaragücü'nden ayrılan Gerson Rodrigues ile birlikte Fransız ekibi Lille'le vedalaşan dünyaca ünlü golcü Loic Remy ile ilgilenen yönetimin, İtalya Serie A'da Udinese'de forma giyen Polonyalı golcü Lukasz Teodorczyk'la da görüştüğü öğrenildi. Kariyerine ülkesinin Polonia Warszawa takımında başlayan Teodorczyk, ardından Poznan, Ukrayna'da Dinamo Kiev ve Belçika'da Anderlecht'te oynadı.

KARİYERİNDE BEYAZ BİR SAYFA AÇACAK

Geçen sezon başında Belçika temsilcisi Anderlecht'ten, Udinese'nin yolunu tutan 28 yaşındaki santrfor, burada beklenen performansı sergileyemedi. Birçok teknik direktör değişikliği yaşayan siyah-beyazlılarda bir türlü kendini gösteremeyen tecrübeli forvetin, kariyerinde yeni bir sayfa açmak ve tekrar Milli Takım'da yer almak için Göztepe'nin teklifine sıcak baktığı kaydedildi. Udinese'yle sözleşmesi 2022'de bitecek olan Teodorczyk, bu sezon 16 maçta sadece 1 asistle oynadı. 2018-19'da da forma giydiği 16 karşılaşmada 1 kez ağları havalandırdı.

GÖZTEPE'YE WILCZEK'TEN 900 BİN EURO

Göztepe'ye Wilczek piyangosu vurdu. Avrupa Ligi'nde Başakşehir'i eleyen Danimarka temsilcisi Kopenhag, Göztepe'nin ara transferde bir başka Danimarka ekibi Brondby'den aldığı Kamil Wilczek'i kadrosuna kattı. Sarı-kırmızılıların, oyuncunun bonservisi için 900 bin euro alacağı bildirildi. Kulüpten yapılan açıklamada; Kamil Wilczek'e teşekkür edildi ve kariyerinde başarılar dilendi. 32 yaşındaki Polonyalı forvet oyuncusu, İzmir temsilcisinde forma giydiği 14 karşılaşmada, sadece penaltıdan 1 gol atarken, 1 de asist yaptı.

KALEYE 4 ADAY VAR

Beto ile yollarını ayıran Göztepe, kaleci arayışlarına başladı. Daha önce Erzurum'dan Sehic ve Başakşehir'de yedek bekleyen Volkan Babacan'la ilgilenen Göz-Göz'ün, İngiltere Championship ekibi Preston'dan Rudd ve Denizlispor'la yollarını ayıran Stackhowiak'ı listesine aldığı bildirildi. Yönetimin kısa süre içerisinde kaleci transferini gerçekleştireceği Göktuğ Bakırbaş'ın ise takımda kalacağı öğrenildi.

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