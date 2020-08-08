08 Ağustos 2020, Cumartesi

GÖZTEPE A.Ş.

Burak Süleyman Göztepe'de

Burak Süleyman Göztepe'de
GÖZTEPE A.Ş.
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Giriş Tarihi: 08.08.2020

Yeni sezon çalışmalarını sürdüren , 25 yaşındaki forvet oyuncusu 'ı kadrosuna kattı.

ekiplerinden 'de transfer hareketliliği sürüyor. Sarı-kırmızılı kulüp, geçtiğimiz sezon Kocaelispor'da forma giyen ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Göztepe Spor Kulübü, yaptığı açıklamayla Burak Süleyman'a 'Hoş geldin' derken sarı-kırmızılı forma altında başarılar diledi.
25 yaşındaki forvet oyuncusu geçen sezon Kocaelispor formasıyla çıktığı 26 maçta 11 gol, 12 asistlik performans sergilemişti.

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