Burak Süleyman Göztepe'de

Yeni sezon çalışmalarını sürdüren Göztepe, 25 yaşındaki forvet oyuncusu Burak Süleyman'ı kadrosuna kattı.

Süper Lig ekiplerinden Göztepe'de transfer hareketliliği sürüyor. Sarı-kırmızılı kulüp, geçtiğimiz sezon Kocaelispor'da forma giyen Burak Süleyman ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Göztepe Spor Kulübü, yaptığı açıklamayla Burak Süleyman'a 'Hoş geldin' derken sarı-kırmızılı forma altında başarılar diledi.

25 yaşındaki forvet oyuncusu geçen sezon Kocaelispor formasıyla çıktığı 26 maçta 11 gol, 12 asistlik performans sergilemişti.

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