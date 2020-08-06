06 Ağustos 2020, Perşembe

GÖZTEPE A.Ş.

Kamil Wilczek Kopenhag'da

Kamil Wilczek Kopenhag'da
GÖZTEPE A.Ş.
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Güncelleme Tarihi: 06.08.2020 Giriş Tarihi: 06.08.2020

Süper Lig ekiplerinden , 'in 900 bin euro karşılığında Kopenhag'a olduğunu açıkladı.

devre arasında Bröndby'den renklerine bağladığı 'in Kopenhag'a olduğunu duyurdu.

Sarı kırmızılı takımdan yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Kamil Wilczek'in transferi konusunda ekibi Kopenhag ile yapılan görüşmeler sonucunda anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşma dahilinde kulübümüz 900.000 Euro bonservis ücreti alacaktır" ifadelerine yer verildi.

Kamil Wilczek devre arasında Göztepe'ye 1.07 milyon Euro bonservis bedeli ile transfer olmuştu.

Polonyalı forvet, İzmir ekibinde 14 maça çıkarken 1 gol atıp 1 de asist yaptı.

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