Kamil Wilczek Kopenhag'da

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Kamil Wilczek'in 900 bin euro karşılığında Kopenhag'a transfer olduğunu açıkladı.

Göztepe devre arasında Bröndby'den renklerine bağladığı Kamil Wilczek'in Kopenhag'a transfer olduğunu duyurdu.

Sarı kırmızılı takımdan yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Kamil Wilczek'in transferi konusunda Danimarka ekibi Kopenhag ile yapılan görüşmeler sonucunda anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşma dahilinde kulübümüz 900.000 Euro bonservis ücreti alacaktır" ifadelerine yer verildi.

Kamil Wilczek devre arasında Göztepe'ye 1.07 milyon Euro bonservis bedeli ile transfer olmuştu.

Polonyalı forvet, İzmir ekibinde 14 maça çıkarken 1 gol atıp 1 de asist yaptı.

Oyuncumuz Kamil Wilczek'in transferi konusunda Danimarka ekibi Kopenhag ile yapılan görüşmeler sonucunda anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşma dahilinde kulübümüz 900.000 euro bonservis ücreti alacaktır.https://t.co/ZH8oUSlZjc#Göztepe pic.twitter.com/M1s8IXVowW — Göztepe Spor Kulübü (@Goztepe) August 6, 2020

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