Göztepe bütçeyi sarsmak istemiyor

Yeni tip corona virüsü (Covid-19) nedeniyle liglere verilen aranın ardından tüm kulüplerin yaşadığı gibi maddi kayna uğrayan Göztepe, yaz transfer döneminde iskeleti koruyup transfer bütçesini zorlamamayı amaçlıyor.

Corona virüsü (Covid-19) pandemisi nedeniyle maçların ertelenmesinin ardından tüm kulüplerde olduğu gibi ekonomik gelirleri daralan Göztepe, yeni sezonda öncelikle iskelet kadrosunu korumayı hedefliyor. Yeni sezon öncesi gelir kayıpları yüzünden dış transferde bütçeyi çok fazla sarsmak istemeyen Başkan Mehmet Sepil'in sözleşmesi sezon sonunda bitecek 15 oyuncudan birçoğunu takımda tutmayı düşündüğü vurgulandı. Gelecek sezonda genç futbolculardan da fazlasıyla yararlanmayı hedefleyen Göz-Göz'de başta Serdar, Soner, Castro, Titi, Beto, Atakan, Atınç, Napoleoni ve Berkan'ın kesin olarak takımda tutulacağı ifade edildi.

Yönetimin, yeni transferler için sözleşmesi süren ve teklifler gelen oyuncuları da iyi bir bonservis bedeli karşılığında satabileceği kaydedildi. Yönetimin, Fenerbahçe, Medipol Başakşehir ve Trabzonspor'un peşinde olduğu Alpaslan Öztürk için hatrı sayılır bir fiyat belirleyeceği ve kulübün menfaatleri doğrultusunda deneyimli oyuncuyla yolların ayrılabileceği dile getirildi. Göz-Göz'e Halil Akbunar için de özellikle Almanya'dan birçok teklifin geldiği ileri sürüldü. Sepil'in yaz döneminde mutlaka takviye yapacağı ancak transfer konusunda titiz davranacağı vurgulandı.

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