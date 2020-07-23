23 Temmuz 2020, Perşembe

GÖZTEPE A.Ş.

Göztepe Sivasspor maçı hazırlıklarına devam etti

Göztepe Sivasspor maçı hazırlıklarına devam etti
GÖZTEPE A.Ş.
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Giriş Tarihi: 23.07.2020

'in son haftasında sahasında ile karşılaşacak olan 'de hazırlıklar sürüyor. İlhan Palut yönetiminde gerçekleeşn antrenman 1.5 saat sürdü.

'in 34. ve son haftasında 25 Temmuz Cumartesi günü 'u konuk edecek , hazırlıklarını sürdürdü.

Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetimindeki antrenmanın ilk bölümünde ayak tenisi oynayan sarı-kırmızılı futbolcular, daha sonra hücum ve savunma üzerinde durdu.

Serdar Gürler'in yer almadığı idmanda Cameron Jerome ve Deniz Kadah takımdan ayrı çalıştı.

Declan Rudd Göztepe'nin radarında



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