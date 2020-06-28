28 Haziran 2020, Pazar

GÖZTEPE A.Ş.

Göztepe, Fenerbahçe maçının hazırlıklarına başladı

GÖZTEPE A.Ş.
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Giriş Tarihi: 28.06.2020

'in 30. haftasında 'ye konuk olacak olan Göztepe hazırlıklarına başladı. İlhan Palut yönetiminde antrenmanlarını sürdüren ekibi, pas ve dar alanda oyun çalıştı.

Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetimindeki antrenmanda Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasında uzun süre forma giyen futbolcular yenileme çalışması gerçekleştirdi.

Diğer oyuncular ise pas ve dar alanda oyun çalıştı. Yarını izinli geçirecek sarı-kırmızılı futbolcular, salı gününden itibaren bu maçın hazırlıklarını sürdürecek.

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