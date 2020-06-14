14 Haziran 2020, Pazar

GÖZTEPE A.Ş.

Barcelona'dan Göztepe'ye 95. yıl kutlaması

Barcelona'dan Göztepe'ye 95. yıl kutlaması
GÖZTEPE A.Ş.
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Giriş Tarihi: 14.06.2020

Kulübü'nün Türkçe hesabı, yayınladığı paylaşımla 'nin kuruluşunun 95. yılını kutladı.

14 Haziran 1925 yılında kurulan , bugün 95. yaşını kutluyor. 'in köklü takımlarından Göztepe'nin 95. yaşı için birçok futbol kulübü sosyal medya hesaplarında kutlama paylaşımı yaptı. Aralarında Altınordu, Trabzonspor, Sakaryaspor ve Futbol Kulübü'nün yer aldığı kulüpler, sarı kırmızılı camiayı 95. yılından dolayı kutlama mesajı yayınladı. Ayrıca ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de kulübün 95. yılı için tebrik mesajı yayınladı.

Barcelona, Göztepe'nin 95. yılını bu mesajla kutladı

Kutlama mesajları arasında en dikkat çeken paylaşım ise Futbol Kulübü'nden geldi. Dünyaca ünlü İspanya temsilcisi, Türkiye için kullanılan resmi sosyal medya hesabından Göztepe'ye nice yaşlara dileklerinde bulundu. Barcelona yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: "Fuar Şehirleri Kupası'nın en başarılı ekibi Barcelona'dan bu turnuvada yarı finale çıkarak Türk futbolunda bir ilki başaran takımına; Nice yaşlara, Göz Göz Göztepe!"

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