11 Haziran 2020, Perşembe

GÖZTEPE A.Ş.

Testten geçtiler

Testten geçtiler
GÖZTEPE A.Ş.
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Giriş Tarihi: 11.06.2020

GöztepeTrabzonspor maçında görev yapacak olan personel, basın mensupları, polisler ve görevlileri de Gürsel Aksel Stadında Covid-19 ve antikor testine tabi tutuldu.

GöztepeTrabzonspor maçında görev yapacak olan personel, basın mensupları, polisler ve görevlileri de Gürsel Aksel Stadında Covid-19 ve antikor testine tabi tutuldu. Bu isimlerin test sonuçlarına göre, maçta görev alıp alamayacaklarının belli olacağı ifade edildi.
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