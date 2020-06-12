Göztepe'den lidere gözdağı
Pandemi sonrası lider Trabzonspor’u ağırlayacak olan İzmir’in sarı-kırmızılı ekibinde bütün hesaplar üç puan üzerine yapıldı.
Süper Lig'de yaklaşık 3 ay sonra top santraya bu akşam konacak. Haftanın açılış maçlarından birisinde, İzmir'de Göztepe, lider Trabzonspor'u ağırlayacak. 87 günlük Süper Lig hasretini 3 puanla dindirmek amacındaki sarı-kırmızılılar, hazırlıklarını bu amaç doğrultusunda sürdürüyor. 27 Nisan'dan itibaren tesislerinde gruplar halinde çalışan Göztepe'de eksik futbolcu yok.
FUTBOLU ÖZLEDİK
Bu akşam 21.00'de Gürsel Aksel Stadı'nda ağırlayacağı lideri puansız göndermeyi planlayan Göztepe, 37 puanla 8'inci sıraya bulunuyor. Dün akşam teknik direktör İhsan Palut yönetiminde yaptığı son antrenman sonrası kampa giren sarı-kırmızılı futbolcular, heyecanlı karşılaşmayı bekliyor. Hatayspor'la yükselen başarı grafiğini Göztepe'de sürdüren Palut, "Futbolu özlemiştik" dedi.
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