12 Haziran 2020, Cuma

GÖZTEPE A.Ş.

Göztepe'den lidere gözdağı

Göztepe'den lidere gözdağı
GÖZTEPE A.Ş.
ABONE OL
Giriş Tarihi: 12.06.2020

Pandemi sonrası lider ’u ağırlayacak olan İzmir’in sarı-kırmızılı ekibinde bütün hesaplar üç puan üzerine yapıldı.

Süper Lig'de yaklaşık 3 ay sonra top santraya bu akşam konacak. Haftanın açılış maçlarından birisinde, İzmir'de Göztepe, lider 'u ağırlayacak. 87 günlük Süper Lig hasretini 3 puanla dindirmek amacındaki sarı-kırmızılılar, hazırlıklarını bu amaç doğrultusunda sürdürüyor. 27 Nisan'dan itibaren tesislerinde gruplar halinde çalışan Göztepe'de eksik futbolcu yok.

FUTBOLU ÖZLEDİK
Bu akşam 21.00'de Gürsel Aksel Stadı'nda ağırlayacağı lideri puansız göndermeyi planlayan Göztepe, 37 puanla 8'inci sıraya bulunuyor. Dün akşam teknik direktör İhsan Palut yönetiminde yaptığı son antrenman sonrası kampa giren sarı-kırmızılı futbolcular, heyecanlı karşılaşmayı bekliyor. Hatayspor'la yükselen başarı grafiğini Göztepe'de sürdüren Palut, "Futbolu özlemiştik" dedi.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

GÖZTEPE A.Ş. HABERLERİ
Beto uyarısı Beto uyarısı
Testten geçtiler Testten geçtiler
Gözler Kagawa'da Gözler Kagawa'da
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör