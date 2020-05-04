04 Mayıs 2020, Pazartesi
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Forma midesinde
İstikrarlı performansını değerlendiren Gassama, “Her zaman çok çalışıyorum. Hocalar da görüyor. Futbolu çok özledim bir an önce dönmek istiyorum” dedi.
Göztepe'nin sağ beki Lameni Gassama son 2 sezondur gösterdiği performansla takdir topladı. Geçen sezon Aytemiz Alanyaspor'dan transfer edilen Senegalli futbolcu ilk senesinde 30 resmi maça çıktı. Gassama'nın 2018-2019 sezonunda alternatifi ise kanat oyuncusu Tayfur oldu. Formayı kaptırmayan deneyimli futbolcu, istikrarlı gidişini bu sezon da sürdürdü. Yaz döneminde Afrika Uluslar Kupası'nda Senegal Milli Takım formasını terleten 30 yaşındaki sağ bek, mevkidaşı Murat Paluli'ye de formayı vermedi. Geride kalan 26 haftanın 23'ünde on birde sahaya çıkan Gassama, 2 asist yaptı. Hatayspor'dan gelen Murat ise genellikle yedek kulübesinde bekleyip 4 maçta görev alabildi. Gassama, "Ben sahada olduğu kadar salonda da çalışmayı çok seviyorum. Hocalarım da bunu görüyor ve bana formayı veriyor. Sahada elimden gelenin en iyisini vermeye çalışıyorum. Futbolu çok özledim. Bir an önce dönmek istiyorum. Umarım her şey düzelir" dedi.
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GÖZTEPE A.Ş. HABERLERİ
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