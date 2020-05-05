05 Mayıs 2020, Salı

GÖZTEPE A.Ş.

Ebru Şancı eşi Alpaslan Öztürk'ü sandalyeye bağladı! İşte sebebi

Alpaslan Öztürk'ün bu hali görenleri şaşırttı!
GÖZTEPE A.Ş.
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Giriş Tarihi: 05.05.2020

ekiplerinden 'de forma giyen 'le evli olan , yaptığı paylaşımla olay oldu. Ebru Şancı, yıldız futbolcuyu sandalyeye bağladı ve çok oyun oynadığı gerekçesiyle isyan etti: Yeter düş kocalarımızın yakasından.

Üçüncü çocuğuna hamile olan , karantinada sürekli oyun oynayan eşinin ağzını ve kollarını bantlayarak 'ndan yardım istedi. Futbolcu ile evli olan eski model Ebru Şancı, şimdilerde üçüncü çocuğunu kucağına almak için gün sayıyor. Ailesiyle karantinada olan Şancı, hesabından sürekli oyun oynayan eşine isyan etti.

"YETER DÜŞ KOCALARIMIZIN YAKASINDAN"

Sosyal medya hesabından sık sık eşinin telefonla vakit geçirmesinden şikayetçi olan 6 aylık hamile Şancı, son yaptığıyla şaşkına çevirdi. Eşini ve telefonunu sandalyeye bantlayan Ebru Şancı, Aile Bakanlığı'na seslenerek şunları söyledi:

"Yasaklansın Aile ve Çalışma Bakanlığı. Sen mi büyüksün ben mi? Sende biraz gurur varsa çekil 'den pubg (oyun)... Yeter düş kocalarımızın yakasından kumamız oldun! NOT: Bantı da beklemediği anda zart diye çektim ohhhhh."

ERKEK BEBEKLERİ OLACAK

Karantina sürecini 'daki yazlığında ailesiyle geçiren Ebru Şancı, 2 kız çocuğunun ardından bir erkek bebeğe hamile. Çift bebeklerine Kürşad Fırat adını verecek.

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