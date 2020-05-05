Ebru Şancı eşi Alpaslan Öztürk'ü sandalyeye bağladı! İşte sebebi
Süper Lig ekiplerinden Göztepe'de forma giyen Alpaslan Öztürk'le evli olan Ebru Şancı, yaptığı paylaşımla olay oldu. Ebru Şancı, yıldız futbolcuyu sandalyeye bağladı ve çok oyun oynadığı gerekçesiyle isyan etti: Yeter düş kocalarımızın yakasından.
Üçüncü çocuğuna hamile olan Ebru Şancı, karantinada sürekli oyun oynayan eşinin ağzını ve kollarını bantlayarak Aile Bakanlığı'ndan yardım istedi. Futbolcu Alpaslan Öztürk ile evli olan eski model Ebru Şancı, şimdilerde üçüncü çocuğunu kucağına almak için gün sayıyor. Ailesiyle karantinada olan Şancı, sosyal medya hesabından sürekli oyun oynayan eşine isyan etti.
"YETER DÜŞ KOCALARIMIZIN YAKASINDAN"
Sosyal medya hesabından sık sık eşinin telefonla vakit geçirmesinden şikayetçi olan 6 aylık hamile Şancı, son yaptığıyla şaşkına çevirdi. Eşini ve telefonunu sandalyeye bantlayan Ebru Şancı, Aile Bakanlığı'na seslenerek şunları söyledi:
"Yasaklansın Aile ve Çalışma Bakanlığı. Sen mi büyüksün ben mi? Sende biraz gurur varsa çekil Türkiye'den pubg (oyun)... Yeter düş kocalarımızın yakasından kumamız oldun! NOT: Bantı da beklemediği anda zart diye çektim ohhhhh."
ERKEK BEBEKLERİ OLACAK
Karantina sürecini Bodrum'daki yazlığında ailesiyle geçiren Ebru Şancı, 2 kız çocuğunun ardından bir erkek bebeğe hamile. Çift bebeklerine Kürşad Fırat adını verecek.
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