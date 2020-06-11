11 Haziran 2020, Perşembe

GÖZTEPE A.Ş.

Beto uyarısı

Beto uyarısı
GÖZTEPE A.Ş.
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Giriş Tarihi: 11.06.2020

Göztepe son yıllarda 'a ters geliyor. Karadeniz ekibi, rakibiyle oynadığı son 5 maçın sadece 1 tanesini kazanabildi.

Göztepe son yıllarda 'a ters geliyor. Karadeniz ekibi, rakibiyle oynadığı son 5 maçın sadece 1 tanesini kazanabildi. Teknik heyet, hemen her maçta devleşen İzmir ekibinin Portekizli kalecisi Beto konusunda forvetleri uyardı. Maç günü İzmir'de hava ise sağanak geçişli olacak.
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