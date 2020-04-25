25 Nisan 2020, Cumartesi

GÖZTEPE A.Ş.

Titi’ye yeni kontrat

Titi’ye yeni kontrat
GÖZTEPE A.Ş.
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Giriş Tarihi: 25.04.2020

Göztepe, Brezilyalı stoperiyle sözleşme uzatacak.

Göztepe'nin Brezilyalı stoperi Titi, bu sezon teknik adamların en çok görev verdiği oyuncuların başında geldi. Tamer Tuna'nın sürekli oynattığı deneyimli oyuncu, İlhan Palut'un da en güvendiği oyunculardan biri oldu. Sarı-kırmızılılar, geçen sene Bursaspor'dan transfer edilen oyuncuyu bırakmak istemiyor. Yönetim, bu sezon 26 maçta oynayan Titi'nin sözleşmesindeki opsiyonu kullanmayı planlıyor. Kontratı sezon sonunda bitecek Brezilyalı oyuncu da takımda kalmaya sıcak bakıyor.
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