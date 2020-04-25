Titi’ye yeni kontrat

Göztepe, Brezilyalı stoperiyle sözleşme uzatacak.

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GÖZTEPE A.Ş. HABERLERİ

Göztepe'ninBrezilyalı stoperi Titi, bu sezon teknik adamların en çok görev verdiği oyuncuların başında geldi. Tamer Tuna'nın sürekli oynattığı deneyimli oyuncu, İlhan Palut'un da en güvendiği oyunculardan biri oldu. Sarı-kırmızılılar, geçen sene Bursaspor'dan transfer edilen oyuncuyu bırakmak istemiyor. Yönetim, bu sezon 26 maçta oynayan Titi'nin sözleşmesindeki opsiyonu kullanmayı planlıyor. Kontratı sezon sonunda bitecek Brezilyalı oyuncu da takımda kalmaya sıcak bakıyor.