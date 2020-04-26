26 Nisan 2020, Pazar

GÖZTEPE A.Ş.

Göztepe’den genç yatırım

Göztepe’den genç yatırım
GÖZTEPE A.Ş.
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Giriş Tarihi: 26.04.2020

Göztepe'de koronavirüs nedeniyle maçların ertelenmesi gelirleri azaltırken, gözler gençlere çevrildi.

Göztepe'de koronavirüs nedeniyle maçların ertelenmesi gelirleri azaltırken, gözler gençlere çevrildi. Kontratı bitecek birçok futbolcuyla yolları ayıracak sarı- kırmızılılarda kaleciler Göktuğ, Eren ve Arda'nın yanı sıra Yalçın, Ege, Yusuf, Batuhan, Hüseyin, Atakan ile Metin'in yeni sezonda çok daha fazla süre alacakları öğrenildi.
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