Göztepe’den genç yatırım

Göztepe'de koronavirüs nedeniyle maçların ertelenmesi gelirleri azaltırken, gözler gençlere çevrildi.

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Göztepe'dekoronavirüs nedeniyle maçların ertelenmesi gelirleri azaltırken, gözler gençlere çevrildi. Kontratı bitecek birçok futbolcuyla yolları ayıracak sarı- kırmızılılarda kaleciler Göktuğ, Eren ve Arda'nın yanı sıra Yalçın, Ege, Yusuf, Batuhan, Hüseyin, Atakan ile Metin'in yeni sezonda çok daha fazla süre alacakları öğrenildi.