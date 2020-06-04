04 Haziran 2020, Perşembe

GÖZTEPE A.Ş.

Amartey atağı

Amartey atağı
GÖZTEPE A.Ş.
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Giriş Tarihi: 04.06.2020

Göztepe, Leicester’da şans bulamayan 25 yaşındaki Ganalı ön libero Daniel Amartey'i kiralamak için kolları sıvadı. Oynayabileceği bir kulübe gitmek isteyen Amartey de teklife sıcak bakıyor.

Süper Lig'de gelecek sezon iddialı bir kadro kurmak isteyen Göztepe, aradığı ön liberoyu İngiltere'de buldu. Sarı-kırmızılılar, İngiltere Premier Lig ekibi Leicester City'nin 25 yaşındaki ön liberosu Daniel Amartey'i radarına aldı. Ada ekibiyle sözleşmesi 2022'ye kadar süren Ganalı dinamonun, bonservis problemi nedeniyle kiralık olarak transferi gündeme geldi. Milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü'nün de takım arkadaşı olan, mavi-beyazlılarda şans bulamayan ve sürekli oynayabileceği bir kulübe gitmek isteyen Amartey'e cazip bir teklif sunan sarı-kırmızılı yönetim, beklemeye geçti. Stoper ve sağ bek pozisyonlarında da oynayabilen Afrikalı futbolcunun, Göz-Göz'ün teklifine sıcak baktığı öğrenildi. İsveç ekibi Djurgarden ve 'da Kopenhag gibi takımların formalarını giyen Amartey, Ada'da bu sezon sadece 1 karşılaşmada şans bulabildi.

YENİ STATTA HUMMALI ÇALIŞMA
Lider Trabzon'u ağırlayacak Göztepe'nin yeni stadında, hummalı bir çalışma var. Stadın her yeri dezenfekte edilmeye başlandı. Yönetici ve basın mensuplarının girişçıkış alanları hijyen ve sosyal mesafe kurallarına göre düzenlemeye alındı.

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