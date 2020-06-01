01 Haziran 2020, Pazartesi

GÖZTEPE A.Ş.

Göztepe’den kontra

Göztepe’den kontra
GÖZTEPE A.Ş.
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Giriş Tarihi: 01.06.2020

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, maaşlarında fedakarlığa yanaşmayan kaleci Beto, Napoleoni, Titi ve Castro’yla sezon sonu görüşecek.

Sözleşmeleri bitecek olan 15 oyuncusuyla görüşmeleri sürdüren Göztepe, kaleci Beto, Napoleoni, Titi ve Castro'nun, "Fedakarlık yapamayız" cevabıyla sarsılmıştı. Bu gelişmelerin ardından sarı-kırmızılılardan kontra geldi. Başkan Vekili Talat Papatya yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecine ilişkin yaptıkları görüşmelerde bir kısım oyuncularla anlaştıklarını, anlaşma sağlanamayan oyuncularla ise sezon sonunda masaya oturmayı planladıklarını bildirdi. Papatya, Göztepe'nin haklarını FIFA ve tarafından önerilen biçimde koruyacaklarının da altını çizdi.
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