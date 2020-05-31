Korona arası Poko’ya yaradı
Bu sezon sakatlık nedeniyle 10 maçta oynayan Andre Poko, iyileşti ve idmanlarda hırsıyla öne çıktı. 27 yaşındaki ön libero teknik direktörü Palut’tan, “Ben hazırım” diye forma istedi.
Süper Lig'e 19 Mart'ta ara verilmesinin ardından yeniden sahaya çıkmaya hazırlanan Göztepe, 12 Haziran Cuma günü saat 21.45'te evinde lider Trabzonspor'la oynayacağı kritik maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Koronovirüs nedeniyle verilen ara sarı-kırmızılılarda en çok Andre Poko'ya yaradı. Bu sezon yaşadığı sakatlıklar yüzünden sadece 10 maçta forma giyebilen Gabonlu futbolcunun tamamen iyileştiği ve takımın en hırslı oyuncularından biri olduğu ifade edildi.
Gelecek sezon takımdan gönderilmesi dahi gündeme gelen 27 yaşındaki futbolcunun performansından çok memnun kalan teknik direktör İlhan Palut'un, Poko'yu kalan 8 maçta kullanacağı ifade edildi. İzmir ekibiyle 1 sezon daha sözleşmesi bulunan Poko'un da takımdan ayrılmak istemediği vurgulandı. Poko'un İlhan Palut'la yaptığı görüşmede, "Büyük talihsizlikler yaşadım. Bu sezon takıma katkı koyamadım. Ancak kendimi çok iyi hissediyorum. Burada yapacak çok işim var. Ben hazırım" diye forma istediği öğrenildi. Göz-Göz'e 2017-2018 devre arası K.Karabük'ten gelen Poko, ilk sezonunda 14 maça çıkarken, geçen sezon ise 27 lig maçında ter döktü.
Sakatlıklar nedeniyle fazla forma giyemeyen Poko, korona arasında iyileşti ve sarı-kırmızılılarda elinden geleni yapacağını söyledi.
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